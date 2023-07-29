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Магазины в Стамбул, Турция

Кагытхане
3
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18 объектов найдено
Магазин в Бейликдюзю, Турция
Магазин
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€ 404,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 164 м²
Готовые Коммерческие Объекты в Бейликдюзю в Крупном Комплексе. Коммерческая недвижимость рас…
€ 662,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€ 367,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€ 464,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€ 304,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€ 701,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 175 м²
Коммерческая Недвижимость с Мебелью в Кягытхане, Стамбул. Коммерческая недвижимость с потенц…
€ 584,000
Магазин в Гюнгёрен, Турция
Магазин
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€ 427,000
Магазин 1 спальня в Кагытхане, Турция
Магазин 1 спальня
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Магазины и Офисы с Просторным Дизайном в Кягытхане, Стамбул. Роскошные магазины и офисы расп…
€ 167,000
Магазин в Бейоглу, Турция
Магазин
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость расп…
€ 647,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 84 м²
Коммерческие Помещения в Смешанном Проекте в Стамбуле. Коммерческая недвижимость с высоким п…
€ 396,000
Магазин в Кючюкчекмедже, Турция
Магазин
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с Арендатором Рядом с Метро в Стамбуле, Багджылар. Инвестиционный магазин в Стамбуле…
€ 1,125,000
Магазин в Кагытхане, Турция
Магазин
Кагытхане, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€ 217,000
Магазин в Башакшехир, Турция
Магазин
Башакшехир, Турция
Площадь 100 м²
Этаж 1
Готовый Магазин на Главной Улице в Стамбуле, Башакшехир. Готовый к работе магазин в Стамбуле…
€ 317,000
Магазин в Кагытхане, Турция
Магазин
Кагытхане, Турция
Площадь 62 м²
Количество этажей 11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€ 443,000
Магазин в Бейоглу, Турция
Магазин
Бейоглу, Турция
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Готовая Коммерческая Недвижимость в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость находится в…
€ 490,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 110 м²
Удачно Расположенный Магазин в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Магазин, расположенный в центре райо…
€ 265,000
Магазин 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Магазин 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 125,317

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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