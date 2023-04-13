Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Рестораны, кафе

Купить ресторан в Андалусии, Испания

Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 5 ванныхв Малага, Испания
Ресторан, кафе 5 ванных
Малага, Испания
5 ванных комнат
€ 5,200,000
Аренда с правом выкупа! На 8 лет, условия оговариваются в каждом конкретном случае. Договор …

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти