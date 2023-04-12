Купить доходный дом в Черногории

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Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Доходный дом
Община Биело-Поле, Черногория
740 м²
€ 1,100,000
Доходный дом
Община Будва, Черногория
300 м²
€ 710,000
Терраса 1: 100 м2 Терраса 2: 80 м2 Помещение расположено на первом этаже и включает в себя 2…
Доходный дом
Черногория, Черногория
350 м²
€ 525,000
Мини-отель на берегу моря, в Круче, Улцинь. Общая площадь отеля составляет 350 м2, из них 24…
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 550,000
Участок, на котором расположен этот дом/мини-отель, имеет площадь 437м2. В доме 6 квартир в …
Доходный дом
Черногория, Черногория
340 м²
€ 500,000
Санузел: Да Парковка: Возможность покупки парковочного места за 10 000 евро. Помещения наход…
Доходный дом
Бар, Черногория
399 м²
€ 420,000
Продается отель в Сутоморе. Отель 399 кв м + 556 кв м ухоженный участок. Первый этаж: приемн…
Доходный дом
Черногория, Черногория
838 м²
Количество этажей 3
€ 2,600,000
Комплекс расположен на расстоянии около 90 м от пляжа на небольшом холме под горой, в лучшем…
Доходный дом
Бар, Черногория
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,300,000
Здание в Баре, которое используется как гостиница, всего в 300 м от моря и набережной. Четыр…
Доходный дом
Черногория, Черногория
300 м²
€ 600,000
Продается отель в Кумборе на первой линии. Площадь отеля составляет 300 кв. м, в нем могут р…
Доходный дом 8 спален
Черногория, Черногория
524 м²
Количество этажей 3
€ 696,000
Отель под ремонт с видом на море на продажу в Петроваце. Отель состоит из четырех уровней. П…
Доходный дом 14 спален
Черногория, Черногория
845 м²
Количество этажей 4
€ 4,250,000
Отель с хорошим расположением в Ластва Грбальска, с очень высокими отзывами гостей, в 1,7 км…
Доходный дом
Бар, Черногория
168 м²
€ 302,000
Отличный двухуровневый коммерческий объект, расположенный в центре города, идеально подходит…
Доходный дом
Черногория, Черногория
790 м²
Количество этажей 4
€ 400,000
Продается недостроенный многоквартирный дом в Петроваце Здание с видом на море окружено сосн…
Доходный дом
Черногория, Черногория
391 м²
Количество этажей 4
€ 1,260,000
В Донья Ластва, в очень солнечном месте в самом сердце залива, мы предлагаем апарт-отель с б…
Доходный дом
Черногория, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Этот 6-этажный отель расположен в Столиве. Он расположен на первой линии. На первом этаже ес…
Доходный дом
Община Котор, Черногория
818 м²
€ 1,700,000
Продается коммерческое помещение с участком под застройку, Котор. Площадь коммерческого поме…
Доходный дом
Черногория, Черногория
308 м²
€ 1,000,000
Отличный бутик-отель в Кумборе. Он имеет 308 м2 на четырех уровнях, вторая линия от моря, па…
Доходный дом
Бар, Черногория
897 м²
Количество этажей 3
€ 990,000
Новый отель расположен на участке площадью 639 м2, имеет площадь 897 м2 брутто и 722 м2 нетт…
Доходный дом
Черногория, Черногория
€ 1,100,000
Семейный отель в Петроваце имеет 4 этажа с 9 апартаментами. Есть парковка на 3-4 машины. Ест…
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 389,000
Теннисный корт на продажу в Баре. Недвижимость состоит из двух крытых теннисных кортов, разд…
Доходный дом
Черногория, Черногория
2 200 м²
€ 1,200,000
Отличный инвестиционный проект на Будванской Ривьере Продаются четыре виллы с большим участк…
Доходный дом
Черногория, Черногория
751 м²
€ 1,600,000
Продается действующий отель, Бечичи Отель имеет площадь 751 м2 и расположен на участке площа…
Доходный дом
Бар, Черногория
390 м²
€ 350,000
Мини-отель расположен в Илино, Бар, Жилая площадь: 356 м² + гараж 34 м². Участок: 558м2 Номе…
Доходный дом
Община Будва, Черногория
1 324 м²
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Трехзвездочный отель всего в 500 метрах от моря в городе Будва. Находится в самом центре гор…
Доходный дом
Черногория, Черногория
1 114 м²
€ 2,150,000
Площадь огороженного участка: 3.473 м 2 Дом охраны с камерами Парковка: минимум 30-40 автомо…
Доходный дом
Черногория, Черногория
204 м²
€ 320,000
Многоквартирный дом, третья линия от моря Этот многоквартирный дом площадью 204 м2 (133 м2 +…
Доходный дом
Община Тиват, Черногория
714 м²
€ 2,300,000
Торгово-жилое здание в Тивате Площадь: 714м2 Площадь участка: 680м2 Здание расположено в неп…
Доходный дом
Черногория, Черногория
365 м²
€ 425,000
Он расположен в районе Радановичи в деревне Донья Сутвара в промышленной зоне. Здание находи…
Доходный дом
Община Бар, Черногория
196 м²
€ 440,000
Этот небольшой отель имеет прекрасное расположение на главной (только пешеходной) улице рядо…
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