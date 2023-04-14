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Купить магазин в Община Колашин, Черногория

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1 объект найдено
Магазинв Община Колашин, Черногория
Магазин
Община Колашин, Черногория
284 м²
€ 955,000
Добро пожаловать в эксклюзивное коммерческое пространство в самом сердце Тивата, Черногория.…

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

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