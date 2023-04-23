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Отели в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
12
Platanias Municipality
6
Kissamos Municipality
2
Агиа Марина
2
Sfakia Municipality
1
Платанос
1
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45 объектов найдено
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель 5 спален в периферия Крит, Греция
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спален в периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
268 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
570 м²
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
240 м²
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
5 847 м²
€ 9,000,000
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
4 726 м²
€ 9,000,000
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 2 спальни в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
200 м²
€ 1,500,000
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
844 м²
€ 600,000
Продается недостроенное здание в тихом месте Мастампаc, недалеко от центра Ираклиона. Здание…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,800,000
Предлагаем на продажу отель состоящий из 12 апартаментов и двух вилл с собственным бассейном…
Отель в Platanias, Греция
Отель
Platanias, Греция
€ 1,500,000
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
Отель 13 комнат в Kampani, Греция
Отель 13 комнат
Kampani, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 5 комнат в Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 10 спален в Maleme, Греция
Отель 10 спален
Maleme, Греция
10 ванных комнат
€ 1,490,000
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
Отель в Platanias, Греция
Отель
Platanias, Греция
€ 1,750,000
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
Отель в Maleme, Греция
Отель
Maleme, Греция
€ 600,000
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
Отель в Тавронитис, Греция
Отель
Тавронитис, Греция
€ 650,000
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
Отель в Aspro, Греция
Отель
Aspro, Греция
€ 580,000
Этот небольшой отель на продажу в Ханье расположен в традиционной деревне Аспро, недалеко от…
Отель в Сталос, Греция
Отель
Сталос, Греция
€ 950,000
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
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