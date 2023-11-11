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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
38
Platanias Municipality
8
Kissamos Municipality
3
140 объектов найдено
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 266 м²
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 700 м²
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 19
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 400 м²
Продается бизнес в Акротири, Ханья.На участке 1500 кв.м. Продается бизнес, состоящий из 1 ме…
€2,67 млн
Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес в Акротири, Ханья.На участке 1500 кв.м. Продается бизнес, состоящий из 1 ме…
€2,67 млн
Отель в Като Сталос, Греция
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 500 м²
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья.На участке 1000 кв.м. на продажу 2 виллы и 4 апартамента о…
€1,82 млн
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Стерне, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Стерне, Греция
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья.На участке 1000 кв.м. на продажу 2 виллы и 4 апартамента о…
€1,82 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Драмиа, Греция
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Драмиа, Греция
Комнаты 67
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
Коммерческая с видом на город в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 110 м²
Продажа бизнеса в Ретимно, Крит.На участке 400 кв.м. недвижимость для продажи с лицензией на…
€400,000
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 570 м²
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ханья, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 9
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Като Сталос, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Като Сталос, Греция
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
€855,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 270 м²
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
€650,000
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 389 м²
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
€421,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 442 м²
На продажу выставлено здание в 442 кв.м под бизнес на о.Крит здание состоит из двух уровней …
€1,35 млн
Коммерческая 9 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Коммерческая 9 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Количество спален 9
Площадь 278 м²
Предлагаются на продажу 3 квартиры в городе Ираклион, на острове Крит. Квартиры площадью 90 …
€1,33 млн
Коммерческая с видом на город в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 92 м²
Продается Здание для ведения бизнеса на острове Крит, наоживлённойулице в старой части город…
€327,000
Коммерческая с парковкой, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 4 250 м²
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
€3,50 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 280 м²
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
€1,90 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 780 м²
Предлагаем на продажу коммерческую недвижимость в городе Ираклион на Крите. Здание общей пло…
€550,000
Коммерческая с видом на море в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на море
периферия Крит, Греция
Площадь 1 700 м²
Предлагается на продажу два независимые промышленные здании. Первое здание имеет площадь 109…
€2,70 млн
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Крит, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
Площадь 2 000 м²
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
€1,70 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 1 278 м²
Продается 5-ти этажное старое здание, построенное на участке 900м2. На участке есть место дл…
€1,20 млн
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
Площадь 292 м²
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
€550,000
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
€450,000
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
Площадь 312 м²
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 312 кв.м. в центре города Ираклион, на Крит…
€530,000
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
Площадь 575 м²
Продается недостроенное здание 575 m² на Крите. Здание в стадии строительства и имеет планир…
€320,000

Типы недвижимости в периферийная единица Ханья

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