Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ханья
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Ханье, Греция

Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 570 м² в Municipality of Chania, Греция
Отель 570 м²
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 9
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
$1,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель в Галатас, Греция
Отель
Галатас, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агиои Апостолои, Ханья - мечта инвестора. Этот популярны…
$1,65 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти