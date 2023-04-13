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Купить магазин в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
7
Сплит
7
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7 объектов найдено
Магазин 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 112 м²
€ 448,000
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
Магазин 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 94 м²
€ 210,000
Солин, Джапирко, бизнес-пространство - пиццерия с полезной площадью 94 м2 с открытой площадь…
Магазин 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 50 м²
€ 500,000
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
Магазин 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 60 м²
€ 130,000
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
Магазин 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 56 м²
€ 200,000
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
Магазин 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 49 м²
€ 186,200
Сплит, Город, офисное помещение 49м2 на первом этаже жилого дома. Пространство расположено в…
Магазин 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 41 м²
€ 160,000
 офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жило…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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