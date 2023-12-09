Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Grad Split
  5. Магазины

Магазины в Grad Split, Хорватия

коммерческая недвижимость
10
отели
4
Магазин В архив
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
€500,000
Оставить заявку
Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
€150,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти