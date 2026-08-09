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Магазины в Сплите, Хорватия

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4 объекта найдено
Магазин 112 м² в Grad Split, Хорватия
Магазин 112 м²
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
$516,755
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Магазин 41 м² в Grad Split, Хорватия
Магазин 41 м²
Grad Split, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жилом…
$230,694
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Магазин 60 м² в Grad Split, Хорватия
Магазин 60 м²
Grad Split, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
$253,763
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TekceTekce
Магазин 50 м² в Grad Split, Хорватия
Магазин 50 м²
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
$749,756
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