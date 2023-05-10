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Коммерческая недвижимость в Истрийская жупания, Хорватия

Город Пула
3
10 объектов найдено
Инвестиционная в Канфанар, Хорватия
Инвестиционная
Канфанар, Хорватия
€ 500,000
Другое в Истрийская жупания, Хорватия
Другое
Истрийская жупания, Хорватия
Площадь 30 000 м²
€ 1,890,000
Отель 29 комнат в Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат
Krnica, Хорватия
Комнаты 29
€ 2,185,000
Отель 10 спален в Лабин, Хорватия
Отель 10 спален
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Доходный дом 10 спален в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
€ 590,000
Доходный дом 10 спален в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
€ 1,070,000
Отель 9 спален в Город Пула, Хорватия
Отель 9 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Цена по запросу
Отель в Барбан, Хорватия
Отель
Барбан, Хорватия
Количество этажей 2
€ 1,990,000
Инвестиционная в Brtonigla, Хорватия
Инвестиционная
Brtonigla, Хорватия
€ 600,000
Коммерческая 11 комнат в Kmeti, Хорватия
Коммерческая 11 комнат
Kmeti, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
€ 1,650,000
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