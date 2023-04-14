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Купить магазин в Воложинский район, Беларусь

Раковский сельский Совет
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2 объекта найдено
Магазин 2 комнатыв Раковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 67,861
Торговое помещение с участком 15 соток в д. Бузуны! Адрес: Бузуны, ул. Лейтенанта Воробьёва …
Магазинв Ивенец, Беларусь
Магазин
Ивенец, Беларусь
49 м² 1/1 Этаж
€ 44,788
Продажа готового бизнеса! Отдельно стоящее здание с арендатором (аптека) Воложинский р-н, г.…

Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь

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