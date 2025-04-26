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Коммерческая недвижимость в Воложинском районе, Беларусь

Вишневский сельский Совет
3
7 объектов найдено
Магазин 95 м² в Раковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 95 м²
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продадим или сдадим в аренду с правом выкупа !  ❤️ Продается готовое коммерческое помещение,…
$69,900
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Коммерческое помещение 1 203 м² в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 203 м²
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 203 м²
Этаж 3/3
Продается бывший детский оздоровительный лагерь " Парус " в экологически - чистом месте в 30…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
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Ресторан, кафе 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Доры, Беларусь
Коммерческое помещение 1 200 м²
Доры, Беларусь
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся база отдыха – готовый инвестиционный проект в живописной локации  недалеко от  Мин…
$790,000
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Магазин 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Магазин 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
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Производство 63 м² в Першайский сельский Совет, Беларусь
Производство 63 м²
Першайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Вы когда-нибудь мечтали иметь собственный бизнес на собственной земле? Чтоб рядом был запове…
$450,000
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