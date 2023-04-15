Купить коммерческую недвижимость в Червенский район, Беларусь

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Коммерческая 1 комната
Турец, Беларусь
1 Количество комнат
19 м²
1/1 Этаж
€ 12,158
Продается административное помещение с отдельным входом и тамбуром. Окна и двери…
Коммерческая
Хвойники, Беларусь
2 431 м²
1/1 Этаж
€ 1,350,926
Продается здание производственного корпуса общей площадью 2431,4м.кв. Год реконструкции и вв…
Коммерческая
Хвойники, Беларусь
1 055 м²
2 Этаж
€ 225,154
Продается комплекс зданий гаражей, мастерских для для ремонта и обслуживания автомобилей, мо…
Коммерческая
Хвойники, Беларусь
442 м²
Количество этажей 2
€ 135,093
Продается кирпичное 2-х этажное нежилое здание общей площадью 442,4м.кв. Год пос…
Производство
Хвойники, Беларусь
3 322 м²
1/1 Этаж
€ 1,350,926
Продается производственно - складское здание с административно-бытовым корпусом общей …
Коммерческая
Рованичский сельский Совет, Беларусь
610 м²
1/1 Этаж
€ 22,515
ООО «Агентство недвижимости «КУБ» УНП 193036159 Специальное разрешение (ли…
Склад
Червень, Беларусь
600 м²
1/1 Этаж
€ 62,773
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
541 м²
Количество этажей 1
€ 53,136
40 км от Минска: …
Коммерческая
Корзуны, Беларусь
509 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
Коммерческая
Корзуны, Беларусь
509 м²
2/2 Этаж
€ 153,105
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь
с видом на горы
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