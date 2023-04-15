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Купить коммерческую недвижимость в Червенский район, Беларусь

Червенский сельский Совет
4
Смиловичский сельский Совет
2
Клинокский сельский Совет
1
Рованичский сельский Совет
1
Руднянский сельский Совет
1
Червень
1
10 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Турец, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Турец, Беларусь
1 Количество комнат 19 м² 1/1 Этаж
€ 12,158
Продается административное помещение  с отдельным входом  и тамбуром. Окна и двери…
Коммерческаяв Хвойники, Беларусь
Коммерческая
Хвойники, Беларусь
2 431 м² 1/1 Этаж
€ 1,350,926
Продается здание производственного корпуса общей площадью 2431,4м.кв. Год реконструкции и вв…
Коммерческаяв Хвойники, Беларусь
Коммерческая
Хвойники, Беларусь
1 055 м² 2 Этаж
€ 225,154
Продается комплекс зданий гаражей, мастерских для для ремонта и обслуживания автомобилей, мо…
Коммерческаяв Хвойники, Беларусь
Коммерческая
Хвойники, Беларусь
442 м² Количество этажей 2
€ 135,093
Продается кирпичное 2-х этажное нежилое здание   общей площадью 442,4м.кв. Год пос…
Производствов Хвойники, Беларусь
Производство
Хвойники, Беларусь
3 322 м² 1/1 Этаж
€ 1,350,926
Продается производственно - складское здание с административно-бытовым корпусом  общей …
Коммерческаяв Рованичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Рованичский сельский Совет, Беларусь
610 м² 1/1 Этаж
€ 22,515
ООО «Агентство недвижимости «КУБ» УНП 193036159 Специальное разрешение (ли…
Складв Червень, Беларусь
Склад
Червень, Беларусь
600 м² 1/1 Этаж
€ 62,773
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
Складв Руднянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
541 м² Количество этажей 1
€ 53,136
40 км от Минска:                     …
Коммерческаяв Корзуны, Беларусь
Коммерческая
Корзуны, Беларусь
509 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
Коммерческаяв Корзуны, Беларусь
Коммерческая
Корзуны, Беларусь
509 м² 2/2 Этаж
€ 153,105
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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