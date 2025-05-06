Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Червенский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Червенском районе, Беларусь

Смиловичский сельский Совет
4
5 объектов найдено
Производство 659 м² в Заречье, Беларусь
Производство 659 м²
Заречье, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 659 м²
Этаж 1/1
Цена с НДС,Продаётся производственное помещение рядом с Минском. В здании есть вода,санузел …
$204,228
Оставить заявку
Коммерческое помещение 22 м² в Корзуны, Беларусь
Коммерческое помещение 22 м²
Корзуны, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 1/1
Продается участок площадью 0,6805 соток, идеально подходящий для строительства производствен…
$70,000
Оставить заявку
Магазин 109 м² в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Магазин 109 м²
Ляденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельно стоящее здание 108,8 м2 на участке 22 сотки. Д. Речки, Ляденский с/с, Чер…
$19,900
Оставить заявку
Административное строение с большим земельным участком в живописной деревне Корзуны. в Корзуны, Беларусь
Административное строение с большим земельным участком в живописной деревне Корзуны.
Корзуны, Беларусь
Площадь 22 м²
Количество этажей 1
Продается участок площадью 0,6805 соток, идеально подходящий для строительства производствен…
$70,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 4 986 м² в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 4 986 м²
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 4 986 м²
Количество этажей 4
Изучаем спрос на продажу Здания 4 этажа. (Продажа здания или продажа компании или доли в …
$700,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти