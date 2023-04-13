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Купить склад в Брест, Беларусь

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20 объектов найдено
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
220 м² 1/1 Этаж
€ 22,733
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,733
Здание склада в собственность общей площадью 220,4 кв.м, расположенное на земельном участке …
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 1,636,751
Транспортно - логистический комплекс в собственность в восточной части города Бреста общей п…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 1,363,959
Складской комплекс в собственность в восточной части города Бреста общей площадью капитальны…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
131 м² 1/1 Этаж
€ 28,643
Предлагаем для продажи в самом центре Бреста Капитальное строение (целевое назначение - Здан…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
381 м²
€ 150,000
Лот 6761. Продается помещение склада, расположенное на земельном участке площадью 0,2054 га …
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
972 м² 1/1 Этаж
€ 545,584
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположе…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1 390 м² 1/3 Этаж
€ 273,416
Продается здание в самом центре Бреста!   Объект представляет собой отдельно стоящее 3-…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
425 м² 1/1 Этаж
€ 131,849
Предлагаем для продажи СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ. Общая площадь 425 м² (офис - 79,90 м²; …
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
557 м² 1/1 Этаж
€ 163,675
Предлагаем для продажи Капитальные строения, расположенные по адресу: Брестская обл., г. Бре…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
972 м² 1/1 Этаж
€ 591,049
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположе…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
847 м² 1/1 Этаж
€ 227,327
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 46,829
Незавершённое законсервированное капитальное строение в собственность в д. Тельмы - 1 Брестс…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/2 Этаж
€ 127,303
Складское отапливаемое помещение с офисным блоком в собственность в восточной части г. Брест…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 131,849
Складское помещение с офисным блоком в собственность в промышленной зоне (р - н Граевка) гор…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 40,919
Складское помещение в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 176,4 кв.…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
€ 44,556
Производственно - складское отапливаемое здание в собственность в промышленной зоне города Б…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 104,570
Здание склада с рампой и офисным блоком в собственность в промышленной зоне центральной част…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 381,909
Многофункциональный комплекс зданий в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
726 м²
€ 87,293
The Warehouse, Brest, Krasnogvardeyskaya St., Leninsky district rayonploshchad 726.4 м² …

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

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