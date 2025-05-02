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Квартиры с террасой в Варненской области, Болгария

Варна
175
Бяла
46
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 3 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 4/6
Welcome the sunrise into your home! ERA Paradise offers for sale a three-bedroom apartmen…
Цена по запросу
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