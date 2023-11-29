Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Район Софии (Столична)
  5. Квартиры

Квартиры в Район Софии (Столична), Болгария

пентхаусы
3
однокомнатные
43
двухкомнатные
25
трехкомнатные
16
Квартира В архив
Очистить
591 объект найдено
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
€117,880
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 92 м²
Этаж 1/6
€160,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
€187,059
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 112 м²
Этаж 2/7
€162,095
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
€130,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 107 м²
Этаж 7/7
€256,866
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
€121,200
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 55 м²
Этаж 6/7
€104,176
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
€162,729
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
€105,904
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
€72,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 110 м²
Этаж 5/6
€210,000
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 68 м²
Этаж 1/6
€99,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 70 м²
Представляем вашему вниманию самый новый проект в городе София от инвестора с 15-летним оп…
€96,150
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 91 м²
Этаж 7/10
€168,330
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 83 м²
Этаж 3/10
€153,828
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 7/10
€106,720
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 54 м²
Этаж 3/10
€99,475
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 93 м²
Этаж 4/4
€110,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 272 м²
Этаж 9/9
€750,000
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 128 м²
Этаж 3/9
€235,930
Оставить заявку
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 100 м²
Этаж 6/10
€184,510
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
€225,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 95 м²
Этаж 5/9
€142,330
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
€108,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 97 м²
Этаж 8/15
€154,990
Оставить заявку
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
€155,000
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 4/9
€237,640
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 73 м²
Этаж 5/6
€134,970
Оставить заявку
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 68 м²
Этаж 4/8
€125,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти