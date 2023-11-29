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Болгария
Жилая
Район Софии (Столична)
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Дома в Район Софии (Столична), Болгария
Дом
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40 объектов найдено
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Дом
Mladost, Болгария
135 м²
2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом для продажи в тихом месте в. Горубляне. Год постройки 2021 со с…
€399,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Pancharevo, Болгария
4
4
250 м²
Bestay Property presents a terraced house in the area of Detski Grad, located 2 minutes fr…
€330,000
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Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
7
8
779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
€3,00 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Район Софии (Столична), Болгария
4
3
280 м²
Bestay Property offers to your attention a detached house in its own yard. It is located nex…
€375,000
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Витоша, Болгария
5
4
309 м²
Bestay Property presents a spacious twin house in a gated luxury complex in the renowned dis…
€650,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
София, Болгария
3
3
200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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Дом
София, Болгария
210 м²
3/3
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухэтажный дом у подножия горы Витоша в. Boyana. В до…
€395,000
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Дом
Район Софии (Столична), Болгария
450 м²
2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Lyulin 8 в коммуникативном месте рядом со станцие…
€400,000
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Дом
Pancharevo, Болгария
293 м²
3
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом-близнец на продажу рядом с англо-американской школой. Он …
€395,550
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Дом
Витоша, Болгария
585 м²
3
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный дом на одну семью с панорамным видом на гору Витоша в дер…
€1,53 млн
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Дом с двором, с сауной, с баней
Витоша, Болгария
360 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
€950,000
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Дом с двором, с охраной, с баней
Pancharevo, Болгария
535 м²
3
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный семейный дом на продажу в закрытом комплексе с собственны…
€594,600
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Дом с двором, с баней
Pancharevo, Болгария
280 м²
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом на продажу в газете.час. Косанин дол в тихом месте с круг…
€350,000
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Дом с двором, с баней
Витоша, Болгария
260 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
€650,000
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Витоша, Болгария
5
5
728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
€3,20 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Pancharevo, Болгария
4
4
300 м²
Bestay Property представляет удивительный жилой комплекс, расположенный у подножия одного из…
€390,000
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Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Изгрев, Болгария
8
9
1 100 м²
Bestay Property presents a very luxury property in the Diplomatic region in Sofia. The estat…
€3,80 млн
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Дом 4 спальни с кондиционером, с двором, с Service Laundry room
София, Болгария
4
5
477 м²
Очарование этого выставленного на продажу дома в его старинном архитектурном силуэте, больши…
€850,000
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Дом с Spalni
Pancharevo, Болгария
695 м²
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный солнечный дом с превосходным расп…
€749,999
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Дом 5 спален с Spalni
София, Болгария
5
4
800 м²
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
€699,999
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Дом с Spalni
Mladost, Болгария
300 м²
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
€690,000
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Дом
Витоша, Болгария
€600,000
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Дом 6 комнат
Витоша, Болгария
6
250 м²
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном квартале Д…
€250,000
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Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
3
200 м²
€230,000
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Дом 3 спальни с Spalni
Pancharevo, Болгария
4
3
214 м²
Дом расположен недалеко от комплекса "Белая Церковь". Новая современная архитектура с красив…
€375,000
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Дом 7 комнат
София, Болгария
7
330 м²
€288,000
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Дом 20 комнат с Spalni
София, Болгария
20
1 400 м²
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадь…
€1,60 млн
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Дом 5 комнат
Витоша, Болгария
5
249 м²
БОЛЬШОЙ ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и полност…
€449,000
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Дом
София, Болгария
270 м²
€330,000
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Дом 4 спальни
Витоша, Болгария
9
3
600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
€570,000
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