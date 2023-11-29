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Магазины в Nesebar, Болгария

коммерческая недвижимость
67
отели
6
инвестиционная недвижимость
4
Магазин В архив
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2 объекта найдено
Магазин 1 комната со стеклопакетами, с Онлайн-показ в Солнечный берег, Болгария
Магазин 1 комната со стеклопакетами, с Онлайн-показ
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Магазин / офис в центре Солнечного пляжа, комплекс Авеню IBG Real Estates рада предложить н…
€70,000
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Магазин с мебелью, с Онлайн-показ в Солнечный берег, Болгария
Магазин с мебелью, с Онлайн-показ
Солнечный берег, Болгария
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
€195,000
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