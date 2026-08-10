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Магазины в Nesebar, Болгария

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Святой Влас
3
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9 объектов найдено
Магазин 45 м² в Несебр, Болгария
Магазин 45 м²
Несебр, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж -1/4
ID 33624308 Общая площадь: 45 кв. м.Стоимость 79000 евро + НДС Этаж: 1 (Партер)Этап строител…
$91,189
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Магазин 22 м² в Святой Влас, Болгария
Магазин 22 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 22 м²
Этаж -1/5
ID 30261198Предлагается коммерческое помещение на первом этаже в новопостроенном торговом це…
$38,669
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Магазин 79 м² в Несебр, Болгария
Магазин 79 м²
Несебр, Болгария
Площадь 79 м²
Этаж -1/4
ID 30475352Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$99,269
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TekceTekce
Магазин 61 м² в Святой Влас, Болгария
Магазин 61 м²
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
#33829742 Готовый бизнес ! Стоматологический кабинет в Святом Власе .Цена: 211 000 евроНасел…
$243,555
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Магазин в Святой Влас, Болгария
Магазин
Святой Влас, Болгария
Описание объекта: Жилой комплекс Sea Dreams, расположенный в курортном городе Святый Влас, п…
$189,068
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Nils Ott Real Estates
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Магазин 170 м² в Несебр, Болгария
Магазин 170 м²
Несебр, Болгария
Площадь 170 м²
Этаж -1/4
#30986416 Помещение 170 кв. м. в новом НесебреЦена: 66 700 евроНаселённый пункт: ЦЕНТР НЕСЕБ…
$76,991
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Магазин 89 м² в Несебр, Болгария
Магазин 89 м²
Несебр, Болгария
Площадь 89 м²
Этаж -1/5
ID 30475356Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$111,966
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Магазин 134 м² в Равда, Болгария
Магазин 134 м²
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения для магазина, Равда Тип собственности: Коммерческая недвижимость Тип …
$156,293
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Магазин в Несебр, Болгария
Магазин
Несебр, Болгария
Количество этажей 1
Предлагаем просторное коммерческое помещение в комплексе «Форум», курорт. Солнечный Берег. …
$63,840
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Типы недвижимости в Nesebar

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