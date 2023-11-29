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Инвестиционная недвижимость в Nesebar, Болгария

коммерческая недвижимость
67
отели
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4 объекта найдено
Инвестиционная под аренду в Ravda, Болгария
Инвестиционная под аренду
Ravda, Болгария
Площадь 33 м²
Этаж 6
Новый комплекс апартаментов премиум-класса Marea Garden 2 находится в 5 минутах ходьбы от Це…
€39,305
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Инвестиционная в Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
Площадь 2 627 м²
Расположен  курортно-оздоровительной зоне г.Солнечный берег, с одной из сторон граничит с …
€1,25 млн
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Инвестиционная под аренду в Несебр, Болгария
Инвестиционная под аренду
Несебр, Болгария
Площадь 30 м²
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
€13,000
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Инвестиционная с холодильником в Святой Влас, Болгария
Инвестиционная с холодильником
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 200 м²
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
€1,50 млн
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