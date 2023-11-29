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Кафе и рестораны в Nesebar, Болгария

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
Площадь 590 м²
€390,000
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