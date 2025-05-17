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Магазины в Святом Власе, Болгария

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1 объект найдено
Магазин 21 м² в Святой Влас, Болгария
Магазин 21 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 21 м²
Этаж -1/5
#23893979Предлагается к продаже коммерческое помещение в г. Святой Влас. Цена 30000 евроКомн…
$33,615
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