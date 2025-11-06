Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Болгария
  3. Nesebar
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Nesebar, Болгария

коммерческая недвижимость
213
рестораны
3
отели
137
инвестиционная недвижимость
5
2 объекта найдено
Офис в Несебр, Болгария
Офис
Несебр, Болгария
Описание объекта: Мы рады предложить вам полностью оборудованный офис в эксклюзивном комплек…
$128,213
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Офис в Несебр, Болгария
Офис
Несебр, Болгария
Описание объекта: Мы рады предложить вам ухоженный офис в современном комплексе Corsica в по…
$55,831
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
