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Жильё в Жупранский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Краковка, Беларусь
Дом
Краковка, Беларусь
Площадь 256 м²
Привлекательный дом по отличной цене! ❤️ Представляем вашему вниманию просторный дом в живоп…
$59,900
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Параметры недвижимости в Жупранский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов