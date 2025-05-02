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Дома с гаражом в Зубовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Зубовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зубовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продам одноуровневый жилой дом в д. Левки ул. Купаловская д. 24, Витебской области, Оршанско…
$4,500
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Параметры недвижимости в Зубовском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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