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Кафе и рестораны в Жодино, Беларусь

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 309 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 309 м²
Жодино, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение 309 м2 под общепит в торговом центре!   г. Жодино, ул. Калиновского, …
$205,000
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Ресторан, кафе 263 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 263 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
Продается здание в спальном районе в г. Жодино по адресу: ул. Рокоссовского 2/А, не далеко о…
$150,000
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