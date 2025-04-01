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Коммерческая недвижимость в Жлобин, Беларусь

магазины
3
9 объектов найдено
Магазин 168 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 168 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание торгового назначения общей площадью 167,8 м2, по адресу: г…
$120,000
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Магазин 168 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 168 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание торгового назначения общей площадью 167,8 м2, по адресу: г…
$120,000
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Коммерческое помещение 534 м² в Жлобин, Беларусь
Коммерческое помещение 534 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 534 м²
Этаж 2/2
Продается отдельно стоящее здание общей площадью 534,2 м2, по адресу: г. Жлобин, ул. К. Марк…
$250,000
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Коммерческое помещение 534 м² в Жлобин, Беларусь
Коммерческое помещение 534 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 534 м²
Этаж 2/2
Продается отдельно стоящее здание общей площадью 534,2 м2, по адресу: г. Жлобин, ул. К. Марк…
$250,000
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Коммерческое помещение 1 097 м² в Жлобин, Беларусь
Коммерческое помещение 1 097 м²
Жлобин, Беларусь
Площадь 1 097 м²
Количество этажей 2
Торговое помещение расположено в центре города Жлобин, по адресу: мкр-н 16, здание Торгового…
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 168 м² в Жлобин, Беларусь
Коммерческое помещение 168 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание торгового назначения общей площадью 167,8 м2, по адресу: г…
$120,000
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Магазин 420 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 420 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Этаж 2/2
Продажа торгового помещения (офиса)  в классическом архитектурном стиле (внутренняя отделка …
$140,000
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Офис 534 м² в Жлобин, Беларусь
Офис 534 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 534 м²
Этаж 2/2
Продается отдельно стоящее здание общей площадью 534,2 м2, по адресу: г. Жлобин, ул. К. Марк…
$250,000
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Коммерческое помещение 168 м² в Жлобин, Беларусь
Коммерческое помещение 168 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание торгового назначения общей площадью 167,8 м2, по адресу: г…
$120,000
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