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Долгосрочная аренда складов в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад 412 м² в Дегтярёвка, Беларусь
Склад 412 м²
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду помещение площадью 412,4 м2 в здании 2025 года постройки с хорошим ремонтом…
$1,825
в месяц
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Склад 100 м² в Ратомка, Беларусь
Склад 100 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду склад в аг. Ратомка 100 м2  Здание находится возле транспортной развязки, в…
Цена по запросу
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