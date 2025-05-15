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Жильё в Заспенском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Горошков, Беларусь
Дом
Горошков, Беларусь
Площадь 37 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Советская в д. Горошков Речиц…
$3,500
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Параметры недвижимости в Заспенском сельском Совете, Беларусь

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