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Купить земельный участок в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Участок земли в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - скважина, электричество - це…
$3,100
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Участок земли в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Участок - 0,0600 га. Смотреть подробнее Всегда возможе…
$5,000
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Участок земли в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Фундамент: ленточный монолитный; материал - бетон. Коммуни…
$4,700
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