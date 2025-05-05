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Производственные здания в Высоком, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 832 м² в Высокое, Беларусь
Производство 832 м²
Высокое, Беларусь
Площадь 832 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
$170,000
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