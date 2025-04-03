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Дома в Вольновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вольновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вольновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается жилой дом в агрогородке Вольно. Дом деревянный обложен кирпичом. Площадь участка 2…
$19,900
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Параметры недвижимости в Вольновский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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