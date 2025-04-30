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Таунхаусы в Витебской области, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Дачная, Беларусь
Таунхаус
Дачная, Беларусь
Площадь 126 м²
Продаётся таунхаус (четырёхкомнатная квартира) в трёхуровневом доме (на две семьи с отельным…
$56,000
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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