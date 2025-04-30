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Коттеджи с бассейном в Витебской области, Беларусь

Орша
18
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3 объекта найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
$138,000
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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