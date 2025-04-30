Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Витебской области, Беларусь

Орша
18
Коттедж Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$464,413
Оставить заявку
Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
Оставить заявку
Коттедж в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Земельный участок 25 соток в ПНВ, есть возможность взять рядом участок для ведения личного п…
$85,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
$99,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 350 м²
Предложение для ценителей комфортного проживания в городе Орша. Благоустроенный коттедж с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
$138,000
Оставить заявку
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти