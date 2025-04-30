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Коттеджи с гаражом в Витебской области, Беларусь

Орша
18
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15 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 267 м²
Продам коттедж в Царском селе ул. Лариновская, 1999 года постройка, 3 уровня,общая площадь 2…
$120,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
Продаётся трехэтажный коттедж 1995г.п., общей площадью 447.51кв.м,,расположенный на участке …
$170,000
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Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
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Коттедж в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Земельный участок 25 соток в ПНВ, есть возможность взять рядом участок для ведения личного п…
$85,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 165 м²
Продаётся дом в `Царском селе` по адресу: ул.Язепа Дроздовича 2001г.п. Площадь дома 165/106/…
$120,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
$99,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу ДНЕПРА по адресу: пер.1 Цветной (р-н Заднепровье) ,рас…
$82,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 350 м²
Предложение для ценителей комфортного проживания в городе Орша. Благоустроенный коттедж с от…
Цена по запросу
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уютный, современный коттедж вместе с гаражом и баней 2004 года постройки в пер. Пе…
$85,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 345 м²
Продаётся коттедж под чистовую отделку с газом, водой, канализацией в Борониках по ул. Новос…
$80,000
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Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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