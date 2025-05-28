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Дома с садом в Витебске, Беларусь

коттеджи
4
1 объект найдено
Дом в Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся жилой дом в Тарном. Центральный водопровод. Отопление - новый газовый двухконтурны…
$27,000
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Параметры недвижимости в Витебске, Беларусь

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