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Коттеджи с гаражом в Витебский район, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
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Параметры недвижимости в Витебский район, Беларусь

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