Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебский район
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Витебский район, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж в Вороновский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вороновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся незавершенное законсервированное капитальное строение в Воронах. Подъезд - асфальт…
$58,000
Оставить заявку
Коттедж в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продается уютный коттедж у озера в живописной деревне Городняны! Предлагаем вам уникальную в…
$145,000
Оставить заявку
Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся новый дом в Шапурах, практически готов к проживанию. 3 спальни, зал совмещен с кух…
$72,000
Оставить заявку
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Витебский район, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов