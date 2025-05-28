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Коммерческая недвижимость в Воробьевичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 518 м² в Осташино, Беларусь
Коммерческое помещение 518 м²
Осташино, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 518 м²
Этаж 2/2
Готовый бизнес- функционирующая платная рыбалка. Место с большим потенциалом для воплощения …
$33,500
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