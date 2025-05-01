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Дома с садом в Вязьевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся прекрасный объект недвижимости в деревне Зборск, всего в 85 км от Минска (45 минут…
$124,900
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Параметры недвижимости в Вязьевском сельском Совете, Беларусь

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