Производственные здания в Ветке, Беларусь

1 объект найдено
Производство 387 м² в Ветка, Беларусь
Производство 387 м²
Ветка, Беларусь
Площадь 387 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 16/1 от 2026-02-05
$60,000
