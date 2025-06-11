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Коммерческая недвижимость в Ветке, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 427 м² в Ветка, Беларусь
Коммерческое помещение 427 м²
Ветка, Беларусь
Площадь 427 м²
Имущественный комплекс, который включает в себя: Здания для обработки древесины общей площад…
$7
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