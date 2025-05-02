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Магазины в Волковыске, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 70 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 70 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Здание находится на центральном рынке, готово для использования, рядом большая парковка, ест…
$22,000
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Магазин 131 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 131 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Здание находится напротив входа на центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$49,500
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