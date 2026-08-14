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Жилье в Вороничском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Близница, Беларусь
Дом 4 комнаты
Близница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
В продаже кирпичный дом с мансардой на участке 25 соток, расположен в а.г. Близница, что в 2…
$28,216
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Параметры недвижимости в Вороничском сельском Совете, Беларусь

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