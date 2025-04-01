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Дома с садом в Воложинский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Дом находится на благоустроенном земельном участке, что обеспечивает комфортное и удобное пр…
$29,000
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Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
Площадь 44 м²
ООО «БизнесХаус», УНП 191637403, специальное разрешение (лицензия) Министерства юстиции Респ…
$13,500
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Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом в деревне (санузел в доме) в хорошем жилом состоянии - заезжай и живи! Вода це…
$22,000
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Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дом в жилой деревне Узболоть, Воложинский район. Расположен в 86 км от МКАД и в 19…
$11,900
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