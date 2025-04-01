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Дома с гаражом в Воложинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дом в жилой деревне Узболоть, Воложинский район. Расположен в 86 км от МКАД и в 19…
$11,900
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Параметры недвижимости в Воложинский сельский Совет, Беларусь

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