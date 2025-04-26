Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Воложинский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Воложинском районе, Беларусь

Раковский сельский Совет
64
Першайский сельский Совет
9
Вишневский сельский Совет
6
Ивенецкий сельский Совет
5
Показать больше
37 объектов найдено
Дом в Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
Площадь 70 м²
Участок ровный, ухожен,0,1941 га, посажен молодой плодоносящий сад, есть и декоративные наса…
$24,900
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дача в СТ «Обувщик-Луч». с ровным ухоженным участком. Видеообзор: https://vm.tikto…
$70,000
Оставить заявку
Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
Площадь 44 м²
ООО «БизнесХаус», УНП 191637403, специальное разрешение (лицензия) Министерства юстиции Респ…
$12,500
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Уникальное предложение: участок с прудом и домиком в живописном уголке природы!Описание объе…
$14,000
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Дача в СТ Пралеска-плюс. Воложинский район. Раковский с/с. 33км от Минска – направление на М…
$13,000
Оставить заявку
Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличный дом возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Минс…
$23,000
Оставить заявку
Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в аг. Раков, Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, ул. Минская Отлично…
$45,000
Оставить заявку
Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом с ремонтом (заезжай и живи!) в тихой и живописной деревне Полубовцы, недалеко …
$24,500
Оставить заявку
Дом в Дорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается отличный ухоженный дом со всем необходимым, для ценителей атмосферного отдыха и пр…
$23,400
Оставить заявку
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дом в жилой деревне Узболоть, Воложинский район. Расположен в 86 км от МКАД и в 19…
$11,900
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Березка Универмага Беларусь, 25 км от МКАД. Просторный участок правильно…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дача в ст Родник, всего в 30 км от мкад.  Дом бревенчатый площадью 79.7 м2, на цок…
$22,800
Оставить заявку
Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Номер договора с агентством 242/1 от 2025-03-11
$17,000
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Продается уютная двухэтажная дача в СТ ИСТОК-СВЯЗЬ, всего в 28 км от МКАД по Молодечненскому…
$16,199
Оставить заявку
Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом в живописном месте д.Ольшанка, Воложинкий район. 100 км от Минска. Площадь 25 …
$11,900
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается комфортная дача в 30 км от МКАД  в Молодечненском направлении,остановка электрички…
$34,000
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
В продаже дом - дача для круглогодичного проживания на участке 15 соток в частной собственно…
$100,000
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютная дача в садовом товариществе Трикотажник-84 в 32-ух км от МКАД. по Гродненск…
$29,500
Оставить заявку
Дом в Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся уютный, современный дом в городе Воложин. Расположен на ровном участке в 11.71 сот…
$69,500
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается уютный садовый домик для комфортного отдыха за городом в СТ "Здоровье-Дуб". Двухур…
$14,500
Оставить заявку
Дом в Городьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Цена снижена!!! Продается отличный дом -усадьба в Воложинском районе Гродненского направлени…
$94,999
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается досмотренный, уютный дом в садовом товариществе, окруженном лесом!    Тихое и спок…
$23,500
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продаётся двухуровневая дача, общей площадью 36,3 м2 в с/т  «Факел». Состоит из 2-х жилых ко…
$12,900
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Загородный оазис недалеко от Минска! ❤️ Устали от городской суеты и мечтаете окунуться в тих…
$11,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается дом с земельным участком, хутор в д. Ткачи Воложинского района Минской области. Д…
$36,500
Оставить заявку
Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается дом в аг. Раков.   1. Дом 2010 года - реконструкция 2023 года, расположен на участ…
$122,900
Оставить заявку
Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличная дача возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Мин…
$23,000
Оставить заявку
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Продается дача в живописном месте.. Расстояние 30 км от МКАД (Воложинский район Раковский се…
$8,900
Оставить заявку
Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Место, которое не оставит вас равнодушным! Если Вы хотите уединиться и насладиться тишиной и…
$9,900
Оставить заявку

Типы недвижимости в Воложинском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Воложинском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти