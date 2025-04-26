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Дома с гаражом в Воложинском районе, Беларусь

Раковский сельский Совет
64
Першайский сельский Совет
9
Вишневский сельский Совет
6
Ивенецкий сельский Совет
5
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18 объектов найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Номер договора с агентством 357/1 от 2025-04-25
$125,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дача в СТ «Обувщик-Луч». с ровным ухоженным участком. Видеообзор: https://vm.tikto…
$70,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Дача в СТ Пралеска-плюс. Воложинский район. Раковский с/с. 33км от Минска – направление на М…
$13,000
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дом в жилой деревне Узболоть, Воложинский район. Расположен в 86 км от МКАД и в 19…
$11,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дача в ст Родник, всего в 30 км от мкад.  Дом бревенчатый площадью 79.7 м2, на цок…
$22,800
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается участок площадью 25 соток, идеально подходящий как для дачного отдыха, так и для п…
$16,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Скоро Новый год и Рождественские праздники успейте купить отличный каменный дом для празднов…
Цена по запросу
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается дом в аг. Раков.   1. Дом 2010 года - реконструкция 2023 года, расположен на участ…
$122,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Продается кирпичный и очень теплый дом в д. Великие Кривичи. 2 жилых этажа, на втором этаже …
$65,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается уютная дача в тихом месте в СТ «Огородник». Минская обл., Воложинский р-н, 30 км о…
$9,500
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Прекрасное предложение! Представляю вашему вниманию добротный дом, расположенный в живописно…
$11,400
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаётся дача, с/т Березка. Участок 7,28 сот. огорожен забором. На участке находятся: Двуху…
$19,900
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Дом 3 комнаты в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Першайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Продается дом, полностью готовый для круглогодичного проживания. Дом из газосиликатных бло…
$39,900
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
$235,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается кирпичный дом в аг Раков.Дом в 2 этажа. Расположен в тупиковом переулке Ракова, в …
$110,000
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Самое время купить дачу для постоянного проживания в СТ Радиатор! ❤️Полностью готовый для пр…
$40,500
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